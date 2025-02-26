Под Покровском все тяжелее. Винят Мордвичева, но виноват Герасимов?

Военный корреспондент Юрий Котенок констатирует: под Покровском противник уже не контратакует, а пытается инициативно атаковать: "Наша группировка превосходит, но не обладает должным превосходством для атакующей стороны.
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