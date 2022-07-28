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Выбор кирпича для строительства и отделки

Среди строительства достаточно эффективным является использование кирпича. Какой камень выбрать из существующего на рынке ассортимента? Чтобы сформировать мнение о материале, а также сделать выбор, необходимо собрать сведения о его особенностях.

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