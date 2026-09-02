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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о будущем Миллера: «Дорога в НХЛ для него закрыта, Митчелл это понимает. Практически ежедневно общаемся с его представителями»

Генеральный менеджер « Ак Барса » Марат Валиуллин высказался о будущем защитника Митчелла Миллера. – У Митчелла Миллера последний год контракта.

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