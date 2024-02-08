Около 5 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции, приготовленной к реализации, изъяли оперативники в Костромской области

Специальную операцию по пресечению противоправной деятельности 54-летнего жителя Шарьи провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России и коллегами из территориального отдела.
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