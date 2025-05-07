В России хотят запретить продажу рамок для автономеров с нецензурными надписями

Продажу и размещение на автомобилях рамок для госномеров с нецензурными надписями необходимо запретить — с таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась группа депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР.