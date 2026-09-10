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Мясо в квасе и проверка здоровья. Чем будут удивлять барнаульцев на большой ярмарке

Мясо в квасе и проверка здоровья. Чем будут удивлять барнаульцев на большой ярмарке

Цель мероприятия — обеспечить жителей свежими и качественными продуктами питания по доступным ценам В Барнауле впервые на площади Свободы с 11 по 13 сентября пройдет большая городская продовольственная ярмарка.

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