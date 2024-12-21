Страна и люди
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Страна и люди

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Россиянам дали советы, как выбрать конфеты для новогоднего подарка

Россиянам дали советы, как выбрать конфеты для новогоднего подарка

Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения порекомендовала обращать особое внимание на список ингредиентов при покупке конфет для новогоднего подарка.

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