Осквернившего государственный флаг вандала задержали в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала вандала, который залил черной краской несколько флагов. Это три российских знамени и два флага Победы на одном из городских проспектов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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