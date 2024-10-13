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FinFax - Новости банков и вкладов

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Могут ли обещания высоких доходов обернуться финансовыми потерями

Могут ли обещания высоких доходов обернуться финансовыми потерями

Предложения о продаже недвижимости или инвестициях с целью получения дохода могут оказаться обманом. За обещаниями высоких доходов, как правило, скрываются опасные схемы, которые оставляют человека с долгами, предупредил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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