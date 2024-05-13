За кулисами европейского турне Си Цзиньпина: ключевые моменты и важные события Ирэн ОрлонскаяСи Цзиньпин завершил свое европейское турне, посетив страны, которые проявляют наибольшую степень самостоятельности в своей внешней политике.
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