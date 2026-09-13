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Александр Розенбаум: биография и ключевые моменты творческого пути к 75-летию

Александр Розенбаум: биография и ключевые моменты творческого пути к 75-летию

Александр Розенбаум, которому исполнилось 75 лет, прошёл путь от врача скорой помощи до одного из самых узнаваемых авторов-исполнителей России.

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