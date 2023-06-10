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Глава ведомства поручил продолжить обжаловать решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в связи с обращением жительницы Волгоградской области

Глава ведомства поручил продолжить обжаловать решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в связи с обращением жительницы Волгоградской области

Пенсионерка из города Волжский Волгоградской области повторно обратилась к Председателю СК России с просьбой вмешаться в ситуацию и восстановить нарушенные права в результате совершенных мошеннических действий, повлекших хищение её имущества.

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