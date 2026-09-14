Умер отец премьера Британии Энди Бернема

В Великобритании на 86-м году жизни скончался Рой Бернем — отец премьер-министра страны Энди Бернема.
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