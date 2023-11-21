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Маск пообещал передать часть доходов Х больницам Израиля и Газы

Маск пообещал передать часть доходов Х больницам Израиля и Газы

REUTERS/Leah Millis Американский миллиардер Илон Маск пообещал направить доходы своей социальной сети Х от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и Красному Полумесяцу в Газе.

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