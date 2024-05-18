Евросоюз ужесточил правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии

Европейский союз ужесточает правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии. С сентября для них будут необходимы справки об исследовании на антитела к бешенству, которое надо проходить в сертифицированной ЕС лаборатории.
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