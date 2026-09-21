Житель Прокопьевска выплатит 2,3 млн рублей за ДТП без ОСАГО

Житель Прокопьевска, признанный виновником аварии на трассе «Восточный обход г. Челябинска» в конце 2025 года, выплатит ООО «ПКФ «Сибметалл-Омск» 2 297 356 рублей.
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