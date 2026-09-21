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Царьград

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Житель Прокопьевска выплатит 2,3 млн рублей за ДТП без ОСАГО

Житель Прокопьевска выплатит 2,3 млн рублей за ДТП без ОСАГО

Житель Прокопьевска, признанный виновником аварии на трассе «Восточный обход г. Челябинска» в конце 2025 года, выплатит ООО «ПКФ «Сибметалл-Омск» 2 297 356 рублей.

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