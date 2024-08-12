Цены на бензин и дизтопливо на калужских заправках выросли

С 31 июля по 7 августа на заправках Калужской области розничные цены на бензин выросли в среднем на 4 копейки за литр, а на дизтопливо - на 15 копеекС 31 июля по 7 августа на заправках Калужской области розничные цены на бензин выросли в среднем на 4 копейки за литр, а на дизтопливо - на 15 копеек.
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