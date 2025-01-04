«Вот тот кореец»: Алаудинов вручил бойцам «Ахмата» награды Минобороны РФ

Алаудинов вручил бойцам «Ахмата» награды Минобороны России, это сняли на видео В начале января 2025 года замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вручил бойцам «Ахмата» государственные награды от Минобороны России.
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