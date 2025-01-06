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Дубов о Нью-Йорке: «Видимо, Песков-то прав: Запад действительно загибается. Выходишь из отеля – мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле»

В Нью-Йорке проходили чемпионаты мира по рапиду и блицу. – Вы играли на Уолл-стрит, в самом центре финансового мира.

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