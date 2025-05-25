«Полторашка» — всё: Mercedes-Benz C-класса наконец-то получил 2,0-литровый мотор в базе, но пока только в Китае

В базе Минпрома Китая появились данные о модернизированном Mercedes-Benz C-Class. Согласно свежей информации, немецкий бренд откажется от 1,5-литрового турбомотора M 254 в пользу версии с тем же индексом, но объёмом 2,0 литра.
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