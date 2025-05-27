Ещё одна катастрофа Кометы: ошибка в навигации и столкновение с горой

3 июля 1970 года четырехмоторный самолет de Havilland DH-106 Comet 4C (для простоты будем называть его Comet 4) авиакомпании Danish Airways выполнял чартерный рейс из Манчестера (Великобритания) в Барселону (Испания).
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