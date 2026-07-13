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Какой сварочный аппарат выбрать для сварки алюминия

Какой сварочный аппарат выбрать для сварки алюминия

Сваривать изделия из алюминия – не самая простая задача. Если сварщик хотя бы немного отойдет от технологии или подберет не подходящий сварочный аппарат для алюминия и расходники, то гарантировано получит некачественный шов.

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