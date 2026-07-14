Серебро, ИИ и Ленский мост: итоги встречи Путина и главы Якутии

Якутия закрепила статус главного промышленного и технологического форпоста России на Востоке. На встрече в Кремле 14 июля президент России Владимир Путин и глава региона Айсен Николаев зафиксировали исторические рекорды региона в экономике и ТЭК, а также утвердили параметры ключевых инфраструктурных строек.
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