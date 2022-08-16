В честь свадьбы: Мария Кожевникова поделилась редким снимком с мужем

Актриса рассказала о важном событии. Фото: соцсетиФото: соцсетиМария Кожевникова — актриса, общественный деятель и счастливая мама трех замечательных сыновей: восьмилетнего Ивана, семилетнего Максима и Василия, которому в июле исполнилось пять лет.