Поющая грудь: музыкальные топлес-группы второй половины XX века

Женщины поют на сцене с обнаженной грудью. Кажется, эта идея так проста и настолько гениальна для массовой аудитории, что вызывает удивление — почему никто не занимается продюсированием подобных коллективов в промышленном масштабе? Однако история показывает, что судьба таких герлз-бэндов не всегда так проста, как кажется на первый взгляд.
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