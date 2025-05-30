Едут, чтобы помочь ❤️ Свердловские добровольцы отправились в Забайкалье для борьбы с пожарами. В составе команды — 20 участников регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
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Едут, чтобы помочь ❤️ Свердловские добровольцы отправились в Забайкалье для борьбы с пожарами. В составе команды — 20 участников регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
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