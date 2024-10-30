В России хотят увеличить до 20 тыс. рублей выплату остатков маткапитала. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
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