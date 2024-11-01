Белый дом изменил цитату Байдена, где он называет сторонников Трампа "мусором"

Пресс-служба Белого дома изменила официальную стенограмму разговора, в котором президент США Джо Байден, по всей видимости, обрушился с критикой на сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, сравнив их с мусором, передает Associated Press.
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