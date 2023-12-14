14 декабря 2023 года пройдет единый информационный час ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´.

по профилактике преступлений и правонарушений в подростковой среде для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования .
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