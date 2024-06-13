В Карелии 24-летний водитель пострадал при столкновении грузовика с поездом

В Лахденпохском районе на автодороге Вялимяки-Костомоярви 12 июня около 17:30 произошло ДТП. Водитель грузовика Shacman, пересекая нерегулируемый железнодорожный переезд, не убедился в безопасности и столкнулся с поездом.