В Карелии 24-летний водитель пострадал при столкновении грузовика с поездом

В Лахденпохском районе на автодороге Вялимяки-Костомоярви 12 июня около 17:30 произошло ДТП. Водитель грузовика Shacman, пересекая нерегулируемый железнодорожный переезд, не убедился в безопасности и столкнулся с поездом.
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