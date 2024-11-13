В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт

Авторы законопроекта уверены, что это могло бы заставить чиновников обратить внимание на проблемы городского транспорта В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект, который обязывал чиновников два раза в неделю вместо личных или служебных авто ездить на работу общественным транспортом, пишет "Парламентская газета".
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