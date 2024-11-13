Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Унас что, мало трупов из-за нарушений на дорогах?В Госдуме предлож...
  • Шумский Вадим
    Если это уровень профессионалов. журналистов.  то грустно, видимо вы очень далеки от окружающей действительности...Экс-сенатор Казах...
  • Любовь Головина
    Не переживайте о сокращенных  чиновниках, как у нас принято, обязательно пристроят на не менее хлебные места.Аналитик рассказа...

В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт

В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт

Авторы законопроекта уверены, что это могло бы заставить чиновников обратить внимание на проблемы городского транспорта В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект, который обязывал чиновников два раза в неделю вместо личных или служебных авто ездить на работу общественным транспортом, пишет "Парламентская газета".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх