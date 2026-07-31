Финалист популярного шоу федерального канала СТС "Суперниндзя" снова побывал в Новоаннинском Евгений Стоякин, работающий детским тренером в Москве, каждое лето приезжает в родной город в отпуск.
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Финалист популярного шоу федерального канала СТС "Суперниндзя" снова побывал в Новоаннинском Евгений Стоякин, работающий детским тренером в Москве, каждое лето приезжает в родной город в отпуск.
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