Юрий Григорович отмечает 97 й день рождения

«Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с 97-летием, отметив его высочайший профессионализм и преданность делу», — сообщает информационное агентство «РИА Новости».
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