Camp David Clash: Trump Hammered Hegseth For Misleading Him On Arms Supply, WaPo Reports Following reports that US forces have "used up virtually all" of their precision, long-range missiles in futile attempts to first trigger an Iranian regime change and then to compel Iran to open the Strait of Hormuz, now comes reporting that an angry President Trump confronted Defense Secretary Pete Hegseth in recent days, accusing the Pentagon of misleading him on critical munitions shortages that leave Trump increasingly powerless in the five-month-old fiasco of a war.
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