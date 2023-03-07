Как добиться компенсации за ущерб при сходе с крыши снега, напомнили в Госдуме

Если с крыши здания сходит смёрзшийся снег с наледью или падает сосулька, и такой весенний «снаряд» попадает на человека, припаркованный автомобиль или другое имущество, потерпевшие могут рассчитывать на компенсацию ущерба, напоминает ИА DEITA.