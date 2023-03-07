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Как добиться компенсации за ущерб при сходе с крыши снега, напомнили в Госдуме

Как добиться компенсации за ущерб при сходе с крыши снега, напомнили в Госдуме

Если с крыши здания сходит смёрзшийся снег с наледью или падает сосулька, и такой весенний «снаряд» попадает на человека, припаркованный автомобиль или другое имущество, потерпевшие могут рассчитывать на компенсацию ущерба, напоминает ИА DEITA.

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