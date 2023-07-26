Польский генерал Скшипчак: Россия может окружить группировку ВСУ в Донбассе

Скшипчак призвал недооцениваться русскую армию, которая оснащена самой современной техникой.Польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с журналистами газеты Fakt объяснил, в чём сила русской армии и почему она способна окружить ВСУ в Донбассе.