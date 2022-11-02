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Карри отдал красивую передачу на Уиггинса и отвернулся от кольца во время попадания партнера

Карри отдал красивую передачу на Уиггинса и отвернулся от кольца во время попадания партнера

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в третьей четверти матча против «Майами» отдал красивую передачу на Эндрю Уиггинса с проносом мяча за спиной.

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