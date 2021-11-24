Политика как она есть

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«Javelin мало, Stinger давай!»: Запад сам подводит Украину к столкновению с Россией

«Javelin мало, Stinger давай!»: Запад сам подводит Украину к столкновению с Россией

Казалось бы, что может общего у кредита от Международного валютного фонда и поставок патрульных катеров не первой свежести? На первый взгляд, вещи эти между собой слабо сопоставимы.

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