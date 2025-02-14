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Джабаров: восстановление отношений РФ и США сдвинулось с мертвой точки

Джабаров: восстановление отношений РФ и США сдвинулось с мертвой точки

Восстановление отношений между РФ и США сдвинулось с мертвой точки, а многие «европейские русофобы замерли в ожидании» после телефонного разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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