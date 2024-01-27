WSJ: ошибки Трампа и Байдена привлекают все больше внимания к их возрасту

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп ввиду возраста склонны совершать ошибки и оговорки, которые будут в центре внимания прессы в течение предвыборной кампании двух кандидатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии