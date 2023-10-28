Кадыров: израильский фашизм в Палестине сегодня ничуть не уступает гитлеровскому

РИАМО - 29 окт. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что мировая общественность «не хочет слышать голоса бедных палестинских детей», которые являются жертвами действий Израиля.
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