Еще пять новых образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» откроют в 2025 году в Волгоградской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Еще пять новых образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» откроют в 2025 году в Волгоградской области.