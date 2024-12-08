Симоньян скорбит о погибших в Сирии

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу человеческих жертв в Сирии, назвав это событие, как минимум, репутационным ударом для России.
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