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Орловцы пытаются понять, почему мэр Парахин ещё не в тюрьме

Орловцы пытаются понять, почему мэр Парахин ещё не в тюрьме

ОрелТаймс на своей странице в соцсети провёл опрос на тему, волнующую многих активных горожан – почему мэру Орла Парахину удаётся избежать суда?  Большинство считает, что оставаться на плаву градоначальнику помогает «блат».

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