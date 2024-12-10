Орловцы пытаются понять, почему мэр Парахин ещё не в тюрьме

ОрелТаймс на своей странице в соцсети провёл опрос на тему, волнующую многих активных горожан – почему мэру Орла Парахину удаётся избежать суда? Большинство считает, что оставаться на плаву градоначальнику помогает «блат».
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