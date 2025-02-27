Самые жуткие растения в мире, которые растут, возможно, у вашего дома

Вы пересмотрели тонны фильмов ужасов и думаете, что вас уже ничто не сможет напугать? Тогда приготовьтесь узнать о 12 самых жутких растениях, которые произрастают, возможно, прямо на заднем дворе вашего уютного дома.
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