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На технику и "расходники" для речников Барнаула потратят более 20 млн рублей

На технику и "расходники" для речников Барнаула потратят более 20 млн рублей

Администрация Обского бассейна опубликовала 16 закупок, касающихся барнаульского речного транспорта Администрация Обского бассейна в марте 2023 года опубликовала 16 закупок для нужд барнаульского речного транспорта (Барнаульский район водных путей).

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