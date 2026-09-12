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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: 10 местных жителей были убиты и еще 56 получили ранения в результате...

Западный берег и сектор Газа: 10 местных жителей были убиты и еще 56 получили ранения в результате израильских обстрелов и авиаударов по Дейр-эль-Балаху, городу Газа, Хан-Юнису, Аль-Маваси и другим местам в секторе Газа за последние 24 часа.

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