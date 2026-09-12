Западный берег и сектор Газа: 10 местных жителей были убиты и еще 56 получили ранения в результате израильских обстрелов и авиаударов по Дейр-эль-Балаху, городу Газа, Хан-Юнису, Аль-Маваси и другим местам в секторе Газа за последние 24 часа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым