Россиян предложили переводить на удаленку при гололеде и снегопаде

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением внести в Трудовой кодекс поправки о временном переводе сотрудников на дистанционную работу в случае определенных погодных условий, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма в адресы главы Минтруда.
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