Россиян предложили переводить на удаленку при гололеде и снегопаде

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением внести в Трудовой кодекс поправки о временном переводе сотрудников на дистанционную работу в случае определенных погодных условий, пишет ТАСС со ссылкой на копию письма в адресы главы Минтруда.