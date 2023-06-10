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Сатановский объяснил, как Путин рушит глобальные планы Запада своей фирменной «фишкой»

Сатановский объяснил, как Путин рушит глобальные планы Запада своей фирменной «фишкой»

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» рассказал, как Владимир Путин срывает глобальные планы Запада своей фирменной «фишкой».

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