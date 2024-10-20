Выводы «белого человека»

«Настоящий вопрос в том, действительно ли понятия демократии, верховенства закона, права собственности и других западных ценностей представляют собой достаточные аналитические инструменты для понимания проблем развития в масштабе столетий», — сомневается видный французский экономист и социолог Жак СапирИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Жак Сапир, директор по исследованиям парижской Высшей школы социальных наук (EHESS)читайте на monocle.